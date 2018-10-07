إرسال مقاتلات F-16 لفك عراك في طائرة مدنية

المصدر: البيان الالكتروني

أرسل سلاح الجو الهولندي طائرتين مقاتلتين من طراز F-16 لمرافقة طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية "كيه إل إم" كانت متجهة إلى أمستردام بعد أن أقدم راكب عدواني على اختلاق عراك عنيف تسبب بوقوع إصابات طفيفة لعدد من المسافرين.

وقالت المتحدثة باسم سلاح الجوّ الهولندي، جوانا هيلموندز : "أصبح راكب أميركي يبلغ من العمر 29 عاما عدوانيا بعد أن طلب منه رئيس المقصورة العودة إلى مقعده"، وأضافت أن "عراكا اندلع، قبل أن يتمكن طاقم الرحلة بمساعدة من بعض الركاب من السيطرة على الرجل".

وعندما كانت طائرة تحلق فوق ألمانيا، طلب طيارها الإذن من حركة الطيران أن يهبط في مطار أمستردام- سخيبول في وقت أبكر مما كان متوقعا، واتبع مسارا أقصر من أجل اختصار الوقت، وفقًا لموقع الأخبار الهولندي At5 أمستردام نيوز.

وأفاد متحدث باسم القوات الجوية الملكية الهولندية لإذاعة محلية أن طائرتين مقاتلتين مسلحتين بالصواريخ رافقا مسيرة طائرة شركة "كيه إل إم" بمجرد خروجها من الحدود الألمانية.

ونتج عن العراك وفق "يورونيوز"إصابة عدة ركاب بجروح طفيف، بينما كانوا يحاولون ضبط الراكب الهائج. وتعرض اثنان منهم إلى كدمات داكنة في العين. ولدى هبوط الطائرة اعتقلت الشرطة مثير الشغب، وتم نقله إلى قسم الأمراض النفسية من أجل إخضاعه للمراقبة.

وقالت هيلين ماكينجا، المتحدثه باسم "كيه إل إم"، إن الركاب والطاقم قدموا شكوى ضد مثير الشغب.

تجدر الإشارة إلى أن المقاتلات الجوية الهولندية المسلحة بالصواريخ لا ترسل إلا في حالات استثنائية للغاية.