بالفيديو.. قرد يتسبب بطرد سائق حافلة من العمل

المصدر: البيان الإلكتروني

أوقف سائق حافلة هندي عن عمله، بعدما سمح لقرد رمادي بالجلوس وراء مقود مركبته، إثر انتشار مقطع مصور للحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار ردود فعل منددة وضاحكة.

ويظهر السائق البالغ 36 عاماً مبتسما وهو يربت على كتف القرد الجالس وراء مقود الحافلة السائرة، في مشاهد صورها أحد الركاب.

ونقل موقع "العربية نت" عن ناطق باسم هيئة النقل البري الحكومية في ولاية كارناتاكا الجنوبية قوله: "علق عمل السيد براكاش لسماحه للقرد بالجلوس على المقود والتحكم به".

وأضاف "سلامة الركاب هي أهم شيء ولا يمكن للسائق أن يجازف بها بالسماح لقرد بالجلوس وراء المقود".

وسجل الحادث الاثنين لكن السلطات تبلغت به فقط بعدما نشرت المشاهد المصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على ما أوضح الناطق.

وكان في الحافلة نحو 30 راكباً ولم يتقدم أي واحد منهم بشكوى.

وذكرت صحف محلية أن القرد صعد إلى الحافلة مع أحد الركاب وبقي وراء المقود مدة 10 دقائق تقريباً.

وغرد المواطن باراغ هيدا: "إنه لأمر لطيف. لِمَ علق عن عمله؟ كان ينبغي عليه الحصول على إنذار بعدم تكرار هذا الأمر". وقال مواطن آخر إن العقاب في محله، لكن على سائق الحافلة أن يغير عمله ليخوض مجال رعاية الحيوانات بسبب طريقة تعامله اللطيفة مع القرد.

وقالت هيئة النقل في الولاية إنها فتحت تحقيقاً في الحادث.