المغني كاني ويست يلغي حساباته على مواقع التواصل لهذا السبب!

المصدر: د ب أ

يبدو أن مغني الراب الأمريكي كاني ويست قد ألغى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب أن أثار جدلا متزايدا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقد اختفت الصفحات الخاصة بكاني على موقعي انستجرام وتويتر في وقت متأخر من أمس السبت.

وكان كاني قد أثار انتقادات مؤخرا بعد أن استخدم مواقع التواصل الاجتماعي ليطالب بإلغاء التعديل الـ13 بالدستور الأميركي، الذي انهى العبودية عام 1865، كما أعرب عن دعمه للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأثار كاني انتقادات، حيث علقت المغنية لانا ديل ري على صورة نشرها كاني لقبعة مكتوب عليها " اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا " قائلة " أن يصبح ترامب رئيسا كان بمثابة خسارة للدولة ولكن دعمك له يمثل خسارة للثقافة".

ويشار إلى أن ويست أغلق صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل، حيث كان قد أغلق صفحته على موقع تويتر لنحو عام، ليعود في أبريل الماضي .

كما كان قد أغلق صفحته على موقع انستجرام في مايو 2017، ليعيدها لمدة أسبوع في فبراير الماضي قبل أن يغلقها في عيد الحب.