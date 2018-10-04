فاروق الفيشاوي يعلن إصابته بالسرطان

المصدر: رويترز

كشف الممثل المصري فاروق الفيشاوي عن إصابته بالسرطان، وذلك أثناء تكريمه أمس الأربعاء بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وقال الفيشاوي (66 عاما) في كلمة عقب تكريمه بافتتاح الدورة الرابعة والثلاثين للمهرجان "ترددت كثيرا جدا في أن أقول هذا، لأني لا أريد أن أرى أي ضيق أو زعل أو انزعاج من أحد منكم، لأني شخصيا لست منزعجا".

وأضاف "بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أني مصاب بالسرطان. سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة وبالإصرار سأنتصر على هذا المرض.. سأهزمه وسأحضر الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية لأكون معكم وأهنئ زميل آخر على تكريمه".

جاء تكريم الفيشاوي بالمهرجان ضمن مجموعة من الفنانين العرب والأجانب، منهم المخرج السينمائي المصري أحمد يحيى والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي والممثلة الفرنسية آنا موجلاليس والممثل الإسباني سباستيان هارو.

وكان بصحبة الفيشاوي على المسرح لدى تكريمه ابنه الممثل الشاب أحمد الفيشاوي.

وخلال الأشهر القليلة الماضية امتلك عدد من النجوم والمشاهير العرب شجاعة الإعلان عن إصابتهم بالسرطان من أبرزهم المغنية اللبنانية إليسا التي قالت إنها تعافت من المرض.

ويستمر مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط حتى الثامن من أكتوبر بمشاركة أكثر من 80 فيلما من 25 دولة عربية وأجنبية.