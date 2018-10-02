زوجان ينسيان طفلتهما بالمطار بعد العودة من عطلة

المصدر: د ب ا

ذكرت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء أن زوجين نسيا ابنتهما في مطار شتوتجارت جنوبي ألمانيا بعد عودتهما من قضاء عطلة.

وأوضحت الشرطة اليوم أن الطفلة ذات الخمسة أعوام لفتت أنظار مسؤولي المراقبة في المطار لأنها كانت وحيدة وكانت تتحرك في المطار دون وجهة.

ولم يتم العثور على والدي الطفلة في البداية على الرغم من إصدار عدة نداءات في المطار، وتم نقل الطفلة إلى قسم الشرط بالمطار الكائن بمدينة لاينفلدن-إشتردينجن جنوبي مدينة شتوتجارت بولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا.

واتصلت الأم بعد فترة قصيرة بالقسم، وذكرت أن الأسرة كانت عائدة من عطلة وبدأت رحلة العودة إلى المنزل على متن سيارتين.

وافترض كلا الوالدين أن الابنة تجلس في سيارة الآخر، بحسب الشرطة. وجاء الأب بعد ذلك واصطحب ابنته بسلام إلى المنزل.