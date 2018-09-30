مؤسس "سي إن إن" يعاني من الخرف

المصدر: د ب أ

قال تيد تيرنر مؤسس شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية أنه يعاني من الخرف.

وذكر تيرنر (79 عاما) أمس السبت في لقاء بثته محطة سي بي إس الإخبارية: "إن ما أعانيه هو شكل مخفف مما يسميه الناس زهايمر، لكنه ليس سيئا للغاية".

وجد تيرنر صعوبة في تذكر اسم مرضه، حيث قال: "لا أستطيع أن أتذكر الاسم"، وبعد برهة أضاف قائلا "إنه الخرف".

وأشار تيرنر إلى أن أعراض المرض هي الشعور بالتعب والإنهاك والنسيان.

وقال تيرنر إنه لم يعد يتابع أي أخبار ولا يشاهد إلا السي إن إن بين حين وآخر.

وأضاف قائلا إن ما يتوافق مع ذوقه أن تعرض القنوات الموضوعات بصورة متوازنة، وهذا طبعا ما هو إلا "رأي شخصي".

وكان تيرنر أسس السي إن إن كقناة إخبارية بالحجز على الكابل العام 1980، وكانت حينها أول قناة تبث الأخبار لمدة 24 ساعة.