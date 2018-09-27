شاهد .. حذاء ثمنه 17 مليون دولار في دبي

المصدر: رويترز

عرض متجر في دبي حذاء مرصعا بالألماس للبيع بسعر 17 مليون دولار.

الحذاء، الذي يعرض في صندوق زجاجي على شكل ألماسة في الطابق الأعلى من فندق برج العرب، مصنوع من جلد ذهبي اللون مرصع بأكثر من مئة قيراط من الألماس المثبت على ذهب أبيض.

وقال هيماني كاراتشانداني الرئيس التنفيذي لمتجر باشون جولرز "يمكننا رؤية بعض المشترين المحتملين هنا في دبي ".

وأضاف "في المستقبل سنعد تصميمات خاصة بالطلب ... ليس فقط بالألماس لكن بالياقوت والزفير أيضا".

جاءت فكرة تصميم الحذاء من شريكة كاراتشانداني، ماريا ماجاري (26 عاما) وهي بريطانية رومانية درست تصميم الأزياء في دبي ولندن.

ولاحظت فجوة في السوق مع وجود أزياء وحقائب فاخرة وعدم وجود أحذية تضاهيها.

ولأن الألماس يبقى للأبد بعكس الجلد الذي قد يبلى فإن السعر يشمل ضمانا مدى الحياة مما يعني استبدال الجلد عند الحاجة.