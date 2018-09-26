راكب يحاول شحن هاتفه في قمرة قيادة طائرة

المصدر: د ب ا

أنزلت الجهات المعنية راكبا حاول دخول قمرة القيادة في طائرة تابعة لشركة "إنديجو أيرلاينز" الهندية في مطار مومباي الهندي لشحن هاتفه الجوال.

وقالت شركة الطيران في بيان اليوم الأربعاء، إن الحادث وقع فيما كانت طائرة الرحلة "6 ايه-395 " المتوجهة إلى كولكاتا من مومباي تستعد للإقلاع.

وجاء في البيان: "بينما كانت الطائرة على الأرض، حاول راكب صعب المراس دخول قمرة القيادة، قائلا إن هاتفه الجوال بحاجة للشحن".

وقام القبطان بإنزاله بناء على اتهامات بالانتهاك الأمني، وفقا لإجراءات التشغيل القياسية.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الإخبارية إنه جرى تسليم الرجل إلى شرطة المطار التي أفرجت عنه فيما بعد.