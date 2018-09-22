الاقتراب من العثور على حطام سفينة كابتن كوك

المصدر: رويترز

يعتقد محققون أميركيون أنهم اقتربوا من العثور على حطام سفينة البحار البريطاني الشهير كابتن كوك المعروفة باسم إنديفور والتي ترجع إلى القرن الثامن عشر.

ويعتقد الخبراء أن السفينة غارقة أمام سواحل نيوبورت في رود آيلاند بالولايات المتحدة.

وتعاون المشاركون في المشروع الأثري البحري لرود آيلاند مع السلطات الأسترالية في البحث عن السفينة منذ ما يزيد على 25 عاما واستخدم الغواصون أجهزة سونار للعثور على ما تبقى منها.

ويجري الخبراء الآن اختبارات على الخشب الذي استخدم في بناء السفينة.

ويعتقد أن السفينة ذات الاهمية التاريخية ضمن 13 سفينة غرقت في ميناء نيوبورت إبان الثورة الأميركية على بريطانيا بحسب الباحثين في المشروع.

وغرقت السفينة خلال معركة رود آيلاند في أغسطس عام 1778 إثر محاولة قائد بريطاني إغلاق الميناء.

وقاد الكابتن كوك السفينة إنديفور وطاقما مكونا من 94 بحارا ليصبح أول أوروبي تقع عيناه على الحاجز المرجاني العظيم في استراليا ونيوزيلندا.