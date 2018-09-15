تتسابق على لقب ملكة جمال الدنمارك بذراع واحدة

المصدر: البيان الالكتروني

نظمت الدنمارك مسابقة ملكة جمال البلاد في العاصمة كوبنهاغن، ومن بين الحسناوات، متسابقة تختلف عن البقية. سيلينا ويست رييل، فتاة أنيقة وجملية غير إنها بذراع واحدة.

مسابقات الجمال ليست عادة لذوي الاحتياجات الخاصة. ولكن في مسابقة ملكة جمال الدنمارك، تنافست سيلينا ويست رييل البالغة من العمر 17 عامًا أمام العديد من الفتيات الأخريات.

ولدت سيلينا بذراع واحدة فقط وسعت الفتاة من وراء مشاركتها في المسابقة لإظهار أن كل شيء ممكن، وأنه بإمكام المرء أن يكون جميلا حتى ولو كان يعاني من إعاقة جسدية.

سيلينا ويست رييل حصلت على المركز الرابع، حسب يورونيوز"، وفازت بلقب "الجمال" نظير مشاركتها هذه.