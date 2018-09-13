شاروخان: دبي الأفضل لتصوير الأفلام

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تثبت دبي يومياً جدارتها باستضافة تصوير الأفلام العالمية الضخمة، وهذا ما يؤكده الممثل الهندي شاروخان الذي استعرض أخيراً في مقطع مصور، بثته لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تجربته في تصوير أعماله في دبي، مشيداً بقدرتها على استقطاب تصوير الأفلام، ومؤكداً مكانتها المتميزة التي وضعتها على قمة مواقع التصوير الرائدة عالمياً.

وقال: «خلال السنوات الماضية، قمت بتصوير العديد من الأعمال في دبي، وأضاف: «فعلياً استطاعت دبي اكتساب هذه السمعة الطيبة بفضل اتباعها طريقة عمل صحيحة، بدءاً من الشروط المرنة التي تتعامل وفقها مع صُنّاع الأفلام، وتوفير تشكيلة واسعة من المواقع التي تصلح للتصوير، سواء في البحر أو الصحراء أو المدينة العصرية أو المدينة التاريخية».

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