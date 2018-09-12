وفاة صاحب أغنية "يا رايح وين مسافر" إثر أزمة قلبية

المصدر: رويترز

قالت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء إن المغني الجزائري رشيد طه توفي الليلة الماضية في منزله في فرنسا متأثرا بأزمة قلبية.

وقالت الوكالة إن الفنان الذي توفي عن عمر ناهز 59 عاما معروف "بمواقفه الملتزمة تجاه قضايا جوهرية خاصة ما تعلق بمشاكل ومعاناة المهاجرين مثل العنصرية والفقر والتهميش وغيرها من الأمور الأخرى".

ولد طه في 18 سبتمبر 1958 بمدينة سيق القريبة من وهران في شمال الجزائر وسافر في سن مبكرة إلى فرنسا.

وشكل في بداية مشواره الفني فرقة موسيقية صغيرة مع أصدقائه قبل أن يبدأ الغناء منفردا مطلع التسعينات حيث كان يؤدي أغاني الروك وألوانا أخرى من الموسيقى.

ولرشيد طه العديد من الألبومات الغنائية باللغتين العربية والفرنسية، ومن أنجح أغانيه في المنطقة العربية (يا رايح وين مسافر).

وكانت أغنيته (عبد القادر) التي أداها مع الجزائريين الشاب خالد والشاب فضيل محطة نجاح كبيرة في مشواره الفني.