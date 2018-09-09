امرأة تتلف 7 سيارات خلال محاولة ركن سيارتها

المصدر: د ب أ

تسببت امرأة ثملة في جنوب ألمانيا في اتلاف سبع سيارات أخرى في وقت متأخر من يوم السبت أثناء محاولتها قيادة سيارتها عبر المدينة وإيجاد مكان لركنها، حسبما قالت شرطة مدينة فرايبورج.

وكانت أول صدمة عندما اصطدمت بسيارة متوقفة، ودفعتها لتصطدم بشجرة. وتركت هذا المكان وحكت السيارة في سيارة متحركة قادمة في الإتّجاه المعاكس قبل أن تتحوّل إلى شارع آخر، لتتلف أربع سيارات أثناء قيادتها.

وفي النهاية، حاولت ركن سيارتها- التي فقدت إحدى عجلاتها الأربع عند هذه النقطة - في مكان مخصص لوقوف السيارات. وخلال المحاولة، صدمت السيارة السابعة والأخيرة.

وصادرت الشرطة رخصة قيادة المرأة وقالت إن الأضرار التي تسببت بها تقدر بعشرات آلاف اليورو.