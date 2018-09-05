تويتر تطلق أول بث «عربي» لآخر صيحات الموضة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت تويتر بالتعاون مع سيدتي اليوم عن إطلاق أول برنامج بث مباشر لأخبار الموضة والأزياء على منصة تويتر بعنوان #FrontRow. وسيُعرض البرنامج على تويتر حصرياً باللغة العربية، وسيقدم البرنامج المسائي للمشاهدين أبرز أحداث أسابيع الموضة لموسم ربيع 2018 في نيويورك ولندن وميلانو وباريس. وسينطلق العرض الأول للبرنامج يوم 8 سبتمبر الجاري.

وسيغطي البرنامج الذي ستنتجه "سيدتي" ومدته 10 دقائق، أخبار الموضة والأزياء بشكل فوري عبر عدة مقاطع ابتداءً من شهر سبتمبر وحتى شهر أكتوبر. سيعرض البرنامج لقطات مما وراء الكواليس وأخرى مسجلة، بالإضافة إلى قائمة من المراسلين وصُنّاع المحتوى.

وسيقدم البرنامج صانعة المحتوى السعودية دارين الياور وأول عارضة أزياء إماراتية رفيعة الهاجسي، ويركز على الإطلالات المحتشمة في العروض والمجموعات الجديدة والصيحات وممشي العروض والآراء حول تلك الإطلالات.

تتضمن قائمة الرعاة الأوائل للبرنامج العلامات التجارية لشركة يونيليفر، TRESemmé وLux. وستتيح هذه الرعاية وصول حلقات البث المباشر إلى الجمهور المعني من المهتمين بالأزياء والموضة المتحدثين باللغة العربية على تويتر، بينما يتصفحون الخط الزمني الخاص بهم على تويتر.

وقالت كندة إبراهيم، مديرة الشراكات الإعلامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تويتر: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق أول برنامج مباشر معني بأخبار الموضة والأزياء على تويتر حتى الآن، على مستوى العالم، والذي يستهدف جمهور الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وأردفت: "يتجه المصممون والعلامات التجارية والمشاهير والجمهور دائماً إلى تويتر للحديث حول الموضة، وسيسلط برنامج FrontRow# الضوء على هذه المحادثات حول الموضة من خلال استقطاب الجمهور الناطق باللغة العربية ومنحهم فرصة أكبر لمتابعة أخبار وأحداث أسابيع الموضة الأربعة الكبرى خلال موسم الربيع المقبل".

وسيتوفّر البث المباشر مجاناً لجميع المستخدمين حول العالم سواء من ضمن حساباتهم على تويتر أو خارجها وعلى الأجهزة المتصلة. وسيعرض البرنامج عبر حساب Sayidatynet@ في أيام وأوقات مختلفة على مدار الأسبوع خلال وبعد أسابيع الموضة الأربعة الكبرى الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية.

وتشير الأبحاث التي أجرتها نيلسن أن 86% من مستخدمات تويتر في السعودية يهتمون بمشاهدة محتوى لبرنامج الموضة على تويتر إن تم توفيره. وكشفت بعض الدراسات التي أجرتها هول آند بارتنرز مؤخراً أن الموضة هي الموضوع الأكثر أهمية وشغفاً بالنسبة للنساء في السعودية والإمارات ومصر على تويتر، حيث تتصفح ما نسبته 63% منهنّ محتوى الفيديو المتعلق بالجمال والأزياء على تويتر.