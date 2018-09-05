جنازة لايف عبر الانترنت.. آخر الصيحات

المصدر: د ب أ

ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) اليوم الثلاثاء، أن مقبرة بلجيكية ستوفر الخدمات الخاصة بنقل مراسم الجنازات على شبكة الإنترنت عبر البث المباشر في وقت لاحق من هذا الشهر ، لتنضم بذلك إلى الترند العالمي المتنامي الجديد.

وسيتم تجهيز مقبرة ميشيلين ، التي تقع على مسافة 20 كيلومترًا شمال بروكسل ، بكاميرات متصلة بالإنترنت وتكنولوجيا البث المباشر كجزء من عملية التجديد خلال شهر سبتمبر الجاري.

وسيسمح هذا الإجراء لأفراد العائلة والأصدقاء غير القادرين على حضور الجنازات شخصياً بإلقاء النظرة الأخيرة .

وقالت بلجا إن تركيب النظام الجديد سيكلف مقبرة ميشلين ما يقرب من 13200 يورو (22560 دولارا).