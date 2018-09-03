إيكيا تعتذر لعميل اكتشف دودة في طعامه

المصدر: رويترز

أصدرت شركة إيكيا اعتذارا لعميل في مدينة حيدر اباد الهندية بعد أن قال إنه عثر على دودة في طعامه بالمتجر ونشر صورة لذلك على تويتر.

وافتتحت شركة الأثاث السويدية أول متجر لها في الهند قبل أقل من شهر.

ونشر عبيد محمد الصورة على تويتر يوم الجمعة وذكرت وسائل إعلام هندية أن مسؤولي سلامة الأغذية بالمدينة فتشوا متجر الشركة.

وذكرت صحيفة هندوستان تايمز أن مسؤولين من هيئة سلامة الأغذية في حيدر اباد فحصوا متجر إيكيا وصادروا عينات من الطعام.

وأضافت أن خلال التفتيش تحدد أن المتجر لم يكن ملتزما بقواعد فصل المخلفات وفرض عليه غرامة قدرها 15 ألف روبية (211.18 دولارا).

وقالت متحدثة باسم إيكيا "نحقق في المسألة في الوقت الراهن لنفهم كيف حدث ذلك واتخاذ إجراء على الفور".