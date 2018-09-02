فيديو لبوش الابن وميشال أوباما في جنازة ماكين يشعل منصات التواصل

المصدر: البيان الالكتروني

انتشر فيديو بشكل واسع للرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش الابن وهو يعطي حلوى لميشال أوباما عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

فقدم الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش قطعة من الحلوى إلى زوجة الرئيس السابق للولايات المتحدة ميشال أوباما، وذلك خلال جنازة السناتور الجمهوري جون ماكين أمس (السبت) بكاتدرائية واشنطن الوطنية وفقا للشرق الأوسط.

وتناول بوش الابن قطعة حلوى من زوجته، السيدة الأولى السابقة لورا بوش، التي كانت تجلس على يساره، وقام الرئيس الثالث والأربعون للولايات المتحدة بإعطاء القطعة إلى السيدة ميشيل.

وانتشر الفيديو بشكل واسع عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وشوهدت ميشيل أوباما وهى تخبره برد «شكرا لك» عند قبول الحلوى، فيما كان باراك أوباما ينظر لها بموافقة، بحسب الصحيفة.

وتصدر كل من أوباما وجورج بوش الابن المشيعين لماكين، أمس (السبت). وكان السيناتور ماكين أسيرا لحرب فيتنام، والمرشح الرئاسي السابق، الذي أحبط الرجلان محاولاته للوصول إلى البيت الأبيض، وقد توفى إثر إصابته بسرطان الدماغ.