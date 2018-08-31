وفاة الفنان التونسي "الدهماني" في حادث مروري

المصدر: رويترز

قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن الفنان حسن الدهماني توفي "الخميس" إثر حادث مروري بمنطقة عين الديسة التابعة لولاية سليانة.

وأضافت أن الدهماني كان في طريقه لإحياء حفل غنائي ضمن مهرجان التين بمدينة كسرى عندما انقلبت السيارة التي تقله واثنين آخرين.

ونعت وزارة الشؤون الثقافية التونسية الفنان الراحل في بيان قالت فيه "توفي "الدهماني" وهو في طريقه إلى أداء واجب فني.

توفي في حادث أليم وهو يستعد لإدخال السرور والبهجة على عائلات تونسية كانت تنتظره ليُسمعها نغماً وطرباً وجمالاً. فكان الموت أسبق".

وأضافت "يعتبر موته المفاجئ فاجعة كبرى وخسارة كبيرة للثقافة التونسية، توفي الفقيد وهو في عز عطائه".

واشتهر الدهماني بأداء الأغاني الطربية والموشحات واهتمامه بالتراث الموسيقي التونسي.

