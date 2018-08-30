بلدة نيوزيلندية تعتزم حظر القطط

المصدر: د ب أ

اقترحت الحكومة المحلية لبلدة أوماوي على الطرف الجنوبي من جزيرة ساوث آيلاند النيوزيلندية هذا الأسبوع حظر جميع القطط في المدينة وعدم استبدال أي قطة بمجرد نفوقها.

وقال المسؤول المحلي بالمدينة ،جون كولينز، وهو أحد المؤيدين للحظر ، لصحيفة أوتاجو ديلي تايمز إن البلدة عبارة عن "منطقة محمية عالية القيمة" وإن حظر القطط من المنطقة من شأنه أن يمكن الحيوانات المحلية من العيش بسعادة.

وأضاف: "نحن لسنا كارهين للقطط ، لكننا نريد أن تكون بيئتنا غنية بالحياة البرية".

وقال إن الحياة البرية تختفي بسرعة في جميع أنحاء البلاد وإن "القطط تمزق الطيور المحلية".

يشار إلى أن القطط، التي قدمت مع المهاجرين الأوروبيين، في الماضي تعد ذات قدرة افتراسية عالية ويشاع أنها تقتل جميع أنواع الحياة البرية المحلية، بما في ذلك الطيور والسحالي والحشرات.