فيديو .. سرب من النحل يحاصر تايمز سكوير في نيويورك

المصدر: رويترز

اضطرت شرطة مدينة نيويورك الأميركية إلى إغلاق جزء من شارع 43 قرب الجادة السابعة وساحة تايمز سكوير الشهيرة خلال فترة الظهيرة يوم الثلاثاء بعد أن تجمع سرب كبير من النحل فوق مظلة زرقاء تغطي عربية لبيع شطائر الهوت دوج في منطقة بمانهاتن تعج بالفعل بأسرابها الخاصة من السياح والمارة والزحام المروري.

وقالت محققة الشرطة صوفيا ميسون إن ضابط شرطة يربي النحل، وصل إلى ساحة تايمز سكوير الساعة 2:30 ظهرا بالتوقيت المحلي وهو يرتدي السترة الواقية التي يرتديها مربو النحل. واستخدم جهازا يشبه المكنسة الكهربائية لجمع النحل دون أن يلحق الأذى بها.

واجتذب المشهد عددا من السائحين الذين سارعوا لالتقاط الصور.

وقالت ميسون "استغرق الأمر نحو 45 دقيقة لجمع كل النحل" مضيفة أن الواقعة لم تسفر عن وقوع إصابات.

وأضافت "ربما أراد النحل بعض شطائر الهوت دوج".