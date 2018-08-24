فيديو.. تشييع الفنان ياسر المصري إلى مثواه الأخير

المصدر: البيان الالكتروني والعربية

شيع آلاف الأردنيين اليوم الفنان الأردني والعربي ياسر المصري الذي وافته المنيةإثر حادث سير مساء الخميس.

وشارك الأردنيون في الصلاة على الفنان الراحل في مسجد الفلاح بحي الزواهرة في مدينة الزرقاء قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الهاشمية.

وبحسب وسائل إعلام أردنية نقلا عن مصادر أمنية فإن وفاة الفنان ياسر المصري جاءت في حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء الخميس بتوقيت الأردن في محافظة الزرقاء.

وأشارت إلى وقوع حادث تصادم بين مركبة خصوصي وكانت متوقفة بدون سائق وبين باص خصوصي، حيث نتج عن الحادث وفاة الممثل الاردني ياسر المصري، وإصابة شخص آخر حالته بليغة.

وحظي تعليق للفنان الأردني الراحل ياسر المصري كتبه لصديقه المخرج فايز دعيبس، قبل وفاته بحادث سير بساعات، باهتمام كبير من قبل الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.