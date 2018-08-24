آخر تعليق لياسر المصري قبل وفاته

المصدر: البيان الالكتروني

أثار آخر تعليق للفنان الأردني الراحل ياسر المصري، على منشور لصديقة المخرج فايز دعيبس في "فيسبوك"، قبل وفاته بساعات، مشاعر متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حين علق على المنشور قائلاً: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا". وجاء هذا الرد على منشور دعيبس الذي قال فيه، "ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين".

لكن رد دعيبس على التعليق جاء متأخراً، وذلك بعد تلقيه خبر وفاة المصري، ليكتب: "الله يرحمك ويعفو عنك يا أخي وصديقي الغالي.. أوجع قلبي فراقك وقد مسني الضر بفراقك". بحسب روسيا اليوم.

وانهالت التعليقات على منشور دعيبس للتعبير عن الحزن لرحيل الفنان ياسر المصري، الذي توفي إثر حادث سير في مدينة الزرقاء شرقي العاصمة عمان عن عمر ناهز 48 عاماً.

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