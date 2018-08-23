تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا في انجلترا

المصدر: رويترز

قالت هيئة الصحة العامة في انجلترا اليوم الخميس إن شخصا في شمال انجلترا شخصت حالته بالاشتباه في الإصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا) ويجري علاجه في مستشفى في ليفربول.

وقالت الهيئة على موقعها الالكتروني إن المريض من منطقة الشرق الأوسط، حيث يعتقد أنه أصيب بالفيروس قبل سفره إلى بريطانيا.

ويعتقد أن فيروس كورونا تحمله الإبل وهو من السلالة نفسها التي تسببت في انشار متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارز) في الصين في عام 2003.

وأغلب حالات انتقال الفيروس بين البشر حدثت في مؤسسات الرعاية الصحية، وقالت منظمة الصحة العالمية إن على المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي اتخاذ إجراءات وقائية صارمة لوقف انتشار المرض.

وقالت الهيئة إن هذه هي حالة الاشتباه الخامسة في انجلترا والحالات الأخرى شخصت في عامي 2012 و2013.

وقالت جيني هاريس نائبة المدير الطبي للهيئة إنها ستتابع من كانوا على اتصال مباشر بالمريض.