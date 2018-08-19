إنقاذ سائحة ظلت 10 ساعات في البحر

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الداخلية الكرواتية اليوم الأحد عن إنقاذ سائحة بريطانية بعد أن ظلت لمدة عشر ساعات في البحر الأدرياتيكي.

وأوضحت الوزارة أن السائحة 47 عاما سقطت من فوق سفينة رحلات سياحية نرويجية (النجم النرويجي) أثناء رحلة إلى فينسيا.

وأضافت الوزارة أن السفينة كانت أقلعت من ميناء بولا الكرواتي في شبه جزيرة استرين، مساء أمس السبت، متوجهة إلى فينسيا، عندما سقطت الراكبة من فوق السفينة قبيل حلول منتصف ليلة أمس.

وعلى الرغم من البحث المكثف، إلا أن قوات الإنقاذ لم تعثر عليها إلا في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي على مسافة نحو 1300 كيلومتر من مكان سقوطها، وقد انتشلتها سفينة تابعة للبحرية، وكانت المرأة في حالة سليمة دون إصابات.

وقالت المرأة لمحطة (اتش آر تي):" سقطت من السفينة وبقيت لمدة عشر ساعات في البحر، وأنقذني هؤلاء الشباب الرائعون".