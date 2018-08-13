تقديم إجازة عيد الأضحى في السعودية

المصدر: واس

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الثلاثاء 14 أغسطس إلى الاثنين 13 أغسطس الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية في بيان لها، بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز"وجه بتقديم إجازة عيد الأضحى لهذا العام ليكون يوم الاثنين 2 / 12 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 13 / 8 / 2018 هو نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي". وتستمر الإجازة 11 يوماً.

وتلتزم كل المؤسسات الرسمية بالعطلة طوال مدة الإجازة، باستثناء بعض القطاعات التي تستمر في العمل بشكل دائم، مثل المستشفيات.