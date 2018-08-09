يتصل بالشرطة للإبلاغ عن شخير زوجته

المصدر: البيان الالكتروني

اتصل زوج بريطاني بالشرطة، للإبلاغ عن شخير زوجته.

وفي المكاملة التي صنفتها الشرطة ضمن المكالمات المزعجة، قال الزوج إن صوت شخير زوجته يشبه صوت الدراجة النارية، ولا يعلم ما الذي يفعله لإيقافها عن الشخير.

وأجاب الضابط المناوب، أن هذا الأمر لا يخص الشرطة، وعليه محاولة الحصول على مساعدة طبية، بعد استيقاظ زوجته من النوم، بحسب موقع مترو البريطاني.

وبحسب موقع 24 فإن هذه ليست المرة الأولى التي تتلقى الشرطة البريطانية مكالمات مزعجة من هذا القبيل، حيث سبق وأن اتصل أحد الأشخاص للإبلاغ عن إصابة بطة، واتصل فتى يطلب من الشرطة الاتصال بوالدته، بعد نفاد رصيد هاتفه.