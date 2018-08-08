نصائح لإزالة البقع من ملابس الأطفال

المصدر: د ب أ

من القواعد المتعارف عليها بالنسبة للأبوين أنه مع بداية كل عام دراسي، يذهب الأطفال إلى المدرسة بزي جديد، ولكن الواحد منهم يعود وقد لطخت البقع ملابسه، من رأسه لأخمص قدميه.

ولكن لا داعي للقلق والشعور بالضيق، فمع النصائح الموجهة من هيئة حماية المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا يمكن أن تبدو هذه الملابس وكأنها جديدة تماما في وقت قصير.

المواد اللاصقة.. يمكن إزالة الكثير من أنواع الصمغ المستخدمة في الحرف اليدوية من الملابس بوضعها في غسالة الملابس. ويمكن أيضا استخدم مزيل طلاء الأظافر. إلا أنه من المهم تجربة هذا في جزء خفي من الملابس للتأكد من أنه لن يحدث تغييرا في الألوان. وبعد المعالجة، تغسل قطعة الملابس كالمعتاد.

الدم والطعام.. هذه المواد تحتوي على بروتين وبالتالي يجب ألا يتم غسلها بالمياه الساخنة حيث ستجعل البروتين يتخثر ويلصق بالنسيج. ولذلك، يجب معالجة البقع بالمياه الباردة والصابون أو مسحوق معتدل ثم بعد ذلك، توضع الملابس في الغسالة.