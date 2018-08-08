تخلص من ذباب الفاكهة دون اللجوء لمبيد حشري

المصدر: د ب أ

ذباب الفاكهة مصدر إزعاج شائع في الطقس الدافئ، ولكن قبل الاستعانة بمبيد حشري، يمكن تجنب هذه الحشرات الصغيرة عبر تدخلات طبيعية.

يستطيع محلول من الماء وعصير الفواكه والمنظفات والخل أن يوقع بهذه الحشرات في الفخ ويقتلها.

يجذب عصير الفاكهة والخل الحشرات، ولكن السلاح السري هو المنظف؛ فالذباب خفيف إلى حد يمكنه من أن يطفو على سطح الماء،ولكن المنظف يغير التوتر السطحي للماء ويضمن غرق الحشرات.

بالنسبة للبعض، يعد استخدام هذا المحلول مثير للجدل لأنه يمكن أن يجذب حيوانات أخرى يمكن أن تمرض إذا شربت من هذا السائل. فإذا كان هذا يمثل مصدر قلق لك، هناك مبيدات حشرية صديقة للحيوانات الأليفة مثل زيت القرنفل والريحان والسانتولينا وخشب الصندل.

لا يشكل ذباب الفاكهة تهديدا مباشرا على صحة الإنسان ولكنه يمكن أن يزيد معدل فساد الطعام بنقل بكتيريا العفن والخمائر.

ويمكن اتخاذ إجراءات بسيطة لتجنب رؤية أسراب الذباب تحلق في المطبخ عند العودة إلى المنزل. أولا، لا تترك الطعام مكشوفا، خاصة الفاكهة والخضروات.

وتقول الرابطة الألمانية للصحة (بي زد إف ايه) إنه حتى إذا تركت كمية صغيرة من المواد العضوية خارج الثلاجة مكشوفة لفترة قصيرة يمكن أن تجذب الحشرات.

وإذا تحتم ترك الطعام خارج الثلاجة، يفضل، على الأقل، لفه أو تغطيته بقطعة قماش قطنية، كما يتعين التأكد من غسل الزجاجات الفارغة التي كانت تحوي مشروبات سكرية مثل العصائر.