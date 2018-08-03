(فيديو) ظهور قطيع ماعز يلتهم الأخضر واليابس بأميركا

المصدر: د ب أ

ظهر قطيع من العشرات من الماعز فجأة في حي سكني في بويز بولاية ايداهو الأميركية، تاركا السلطات المحلية في حالة ذهول وارتباك مؤقت على الأقل، بعدما قامت الحيوانات بأكل كل ما هو في طريقها.

ووفقا لما ذكرته قناة "كيه تي في بي" التليفزيونية المحلية، تعاملت السلطات في المدينة الواقعة بشمال غرب الولايات المتحدة مع هذه المفاجأة، التي ظهرت في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، بشاحنة واحدة من إدارة السيطرة على الحيوانات، لكن سرعان ما ثبت أن هذا غير كاف.

وفي وقت لاحق، وصلت طواقم من شركة تدعى "وي رينت جوتس" المعنية بتأجير الماعز من أجل إزالة الأعشاب، إلى مكان الحادث، والتى يتبعها القطيع، وبدأت في تحريك الحيوانات في المركبات من أجل إخراجها من المروج الأمامية للسكان، حيث وقف السكان لالتقاط الصور في مشهد تناقصت فيه أعداد الشجيرات بشكل سريع.

وتقوم الشركة بتأجير الماعز للمساعدة في إزالة الأعشاب الحشائش من الحقول، وذلك جزئيا لمنع الحرائق. ويبدو أن القطيع هرب بطريقة ما من منطقته المقصودة وشق طريقه عبر أحد الأحياء المحلية.

ولم ترد تقارير عن وقوع ضرر للسكان أو للحيوانات. وسرعان ما انتشرت الصور والمقاطع المصورة للحادث.