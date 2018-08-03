ماكدونالدز تقدم سائل تنظيف لامرأة حامل بدل قهوة

المصدر: البيان الالكتروني

اعتذرت سلسلة مطاعم ماكدونالدز عن تقديم أحد فروعها في كندا سائل تنظيف لامرأة حامل بدلا من القهوة التي طلبتها.

وكانت سارة دوغلاس، وهي حامل في شهرها الثامن، قد طلبت كوبا من القهوة في فرع لماكدونالدز بمقاطعة ألبرتا الكندية صباح الأحد الماضي، لكنها اكتشفت مع أول رشفة أن السائل بني اللون الموجود في الكوب لم يكن قهوة مخلوطة بالحليب.

وبصقت دوغلاس على الفور ما رشفته، وعادت أدراجها إلى الفرع، حيث أخبرت موظفا بأنها تريد التحدث إلى المشرف، حسبما روت لموقع "ليثبريدج نيوز ناو" الإخباري.

وقالت دوغلاس للموقع "أريته الكوب وسألني ما إذا كنت أريد كوبا آخر، لكنني قلت له: بالتأكيد لا، هذا غير مقبول".

وأصدرت سلسلة مطاعم ماكدونالدز بيانا اعتذرت فيه عما حدث.

وأوضح البيان أن ماكينة القهوة كانت تُنظف كالمعتاد في ذلك الصباح، لكن خط إمدادها بالحليب كان لا يزال متصلا بمحلول التنظيف في الوقت الذي كان يتم إعداد المشروب الذي طلبته دوغلاس.

وقال دان براون وكيل سلسلة المطاعم في كندا: "لقد اتخذنا إجراءات فورية مع الفريق العامل بالمطعم لمراجعة إجراءات التنظيف المناسبة ووضعنا علامات تنبيه إضافية".

وقالت المرأة الحامل، وهي أم لطفلين، لـ "بي بي سي" إنها تشعر بأنها بخير، لكنها رغم ذلك استشارت الطبيب كإجراء احترازي.