رئيسة وزراء نيوزيلندا تعود لعملها بعد إجازة أمومة

المصدر: د ب أ

بعد ستة أسابيع من ولادة ابنتها "نيف" ، استأنفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن مهامها اليوم الخميس.

وتسلمت أردن / 38 عاما / منصب رئيسة الوزراء من القائم بالأعمال وينستون بيترز، الذي غادر البلاد متوجها إلى سنغافورة لحضور اجتماعات إلى اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وسوف يكون شريكها ، كلارك جايفورد ، مقدم برامج صيد الأسماك ، هو المسؤول الأول عن رعاية الطفلة ، بينما تدير أردرن شؤون البلاد.

واكتشفت أردرن حملها قبل أيام من أدائها اليمين رئيسة للوزراء في أكتوبر الماضي. وتم الإعلان عن الحمل في يناير.

وأردرن هي ثاني رئيسة للوزراء تلد أثناء وجودها في السلطة على مستوى العالم. ووضعت رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بينظير بوتو طفلة في عام 1990.