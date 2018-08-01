49 قسطرة وعمليتا قلب مفتوح لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة

المصدر: واس

أوضحت صحة المدينة المنورة، أن مركز أمراض وجراحة القلب أجرى 49 قسطرة تشخيصية وعلاجية لضيوف الرحمن منذ بداية موسم الحج لهذا العام 1439هـ وحتى الآن.

وأفادت أن المركز استقبل أكثر من 86 حالة، حيث تم إحالة 49 منها لمعمل القسطرة بالمركز لعمل الإجراءات الطبية اللازمة لها، وحالتين خضعت لعملية القلب المفتوح.

ونوهت بخروج 14 مريضًا من المركز حتى أمس مع استمرار الآخرين إلى حين الإطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم لأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

وتواصل صحة المدينة المنورة تقديم خدماتها الصحية لضيوف الرحمن، حيث هيأت لموسم حج هذا العام 1439هـ ، 11 مستشفى في المنطقة لتقديم الخدمات الصحية لهم مع جاهزية بقية المستشفيات لاستقبال أي حالات طارئة لا قدر الله.

وأوضحت أنه ستشارك كل من مستشفى الأنصار، أحد، الميقات، الملك فهد، المدينة للنساء والولادة والأطفال، مدينة الحجاج (الصدرية)، التأهيل الطبي، خيبر، الحناكية والحمنه بالإضافة إلى مركز أمراض وجراحة القلب، في حين حددت السعة السريرية لمستشفيات الصحة في المدينة بـ 1682 سريرًا خصص منها 114 للعناية المركزة، بدعم 13 مركز رعاية صحية أولية موسمية تم تجهيزها بكافة الإمكانات من كادر بشري متخصص وأجهزة طبية حديثة.

وتابعت صحة المدينة المنورة، ستشارك المراكز حجاج الجو، باب جبريل، الميقات 1-2، باب المجيدي، حجاج البر، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، الصافيه، السلام، ميناء ينبع، مطار ينبع، اليتمة والصلصلة في تنفيذ خطة الحج، في حين تم تخصيص 3 مراكز لتقديم الرعاية الصحية الدائمة وهي مركز قباء، العوالي، أحد للرعاية الصحية الأولية. إضافة إلى ذلك فقد تم تخصيص (70) فرقة صحية للدعم في موسم الحج بمنطقة المدينة المنورة.