كشف سبب وفاة الممثلة مي سكاف

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت مصادر مقربة من الممثلة السورية الراحلة مي سكاف ان سبب وفاتها جراء نزيف شرياني دماغي حاد، يعود سببه لمرض سابق.

وبحسب "روسيا اليوم" أن الشرطة ستزيل اليوم "السبت" الشمع الأحمر عن منزل الفقيدة، وسيجري دفن جثمانها في مقبرة بمدينة دوردان في ضواحي العاصمة باريس ، وسيمر موكب التشييع في شوارع المدينة.

وكانت الشرطة الفرنسية فتحت تحقيقا في وفاة الممثلة السورية ، التي فارقت الحياة الاثنين الماضي في مدينة باريس، وصرح مقربون منها بأن وفاتها تمت في "ظروف غامضة".

شاركت سكاف في العديد من الأعمال الفنية، قبل أن تغادر سوريا بعد الثورة، التي شاركت بها بقوة وعرفت بمواقفها المعارضة للنظام، وخرجت في بضع مظاهرات سلمية، وتم اعتقالها من قبل النظام.وبعد إطلاق سراحها، غادرت إلى الأردن، ثم لجأت إلى فرنسا، وأقامت فيها منذ عام .2013

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