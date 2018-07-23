وفاة الفنانة السورية مي سكاف في ظروف غامضة

المصدر: وكالات

أعلنت مواقع سورية، وفاة الفنانة السورية مي سكاف عن عمر ناهز 49 عامًا في العاصمة الفرنسية باريس حيث تقيم، دون أن يعرف بالضبط سبب وفاتها.

وأكد المخرج السوري ثائر موسى صحة الخبر واصفًا مي سكاف بأنها “أطيب الناس وأطيب وأصلب الأرواح.”

ولا تزال ظروف وفاة سكاف غامضة ولم تتضح على الفور أسبابها وملابساتها.

ومي سكاف من مواليد دمشق 1969، درست الأدب الفرنسي في جامعة دمشق، وبدأت مشوارها الفني عام 1991.

وشاركت سكاف في العديد من الأعمال الفنية، قبل أن تغادر سوريا بعد الثورة، التي شاركت بها بقوة وعرفت بمواقفها المعارضة للنظام، وخرجت في بضع مظاهرات سلمية، وتم اعتقالها من قبل النظام.

وبعد إطلاق سراحها، غادرت إلى الأردن، ثم لجأت إلى فرنسا، وأقامت فيها منذ عام 2013