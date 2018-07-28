نهاية أطول خسوف للقمر في القرن 21

المصدر: البيان الالكتروني

انتهى أطول خسوف للقمر في القرن 21 ، حيث شهدت الإمارات والعالم هذه الظاهرة الفلكية الاستثنائية.

واستمر الخسوف الكلي لمدة ساعة واحدة و42 دقيقة و57 ثانية،وبدأ القمر بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 09:15 ليل الجمعة بتوقيت الإمارات وبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 10:24 مساء في حين حدث الخسوف الكلي في تمام الساعة 11:30 مساء ووصل الخسوف إلى ذروته في الساعة 12:22 بعد منتصف الليل من صباح يوم السبت، فيما انتهى الخسوف الكلي في الساعة 01:12 صباحاً وتبعه انتهاء الخسوف الجزئي في الساعة 02:19 صباحاً وخرج القمر من منطقة شبه الظل وانتهى الخسوف بشكل كامل في الساعة 03:00.

اقرأ ايضا:

هل يؤثر خسوف القمر على صحة الإنسان؟

أساطير "القمر الدموي"

شاهد.. أطول خسوف للقمر مباشرة على البيان

أطول خسوف للقمر في القرن 21