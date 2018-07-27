شاهد.. أطول خسوف للقمر مباشرة على البيان

المصدر: البيان الالكتروني

ترقبوا البث المباشر لخسوف القمر الليلة، حيث تشهد الإمارات ظاهرة أطول خسوف كلي للقمر، والذي يعد الخسوف الأطول في القرن الحادي والعشرين..

حسن الحريري رئيس تنفيذي مجموعة دبي للفلك يتحدث لـ البيان قبل بدء ظاهرة #خسوف_القمر في حديقة مشرف بدبي https://t.co/4BphYXnaau#البيان_القارئ_دائما

تصوير: سالم خميس pic.twitter.com/EiINlw5vJC — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 27, 2018