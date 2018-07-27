شاهد.. أطول خسوف للقمر مباشرة على البيان

ترقبوا البث المباشر لخسوف القمر الليلة، حيث تشهد الإمارات ظاهرة أطول خسوف كلي للقمر، والذي يعد الخسوف الأطول في القرن الحادي والعشرين..
ترقبوا البث المباشر من #البيان لظاهرة #خسوف_القمر https://t.co/4BphYXnaau#البيان_القارئ_دائما— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 27, 2018
تصوير: سالم خميس pic.twitter.com/4yEGQumxxE
حسن الحريري رئيس تنفيذي مجموعة دبي للفلك يتحدث لـ البيان قبل بدء ظاهرة #خسوف_القمر في حديقة مشرف بدبي https://t.co/4BphYXnaau#البيان_القارئ_دائما— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 27, 2018
تصوير: سالم خميس pic.twitter.com/EiINlw5vJC
بدء تحضير التلسكوبات المخصصة لتغطية ظاهرة #خسوف_القمر في حديقة مشرف بدبيhttps://t.co/4BphYXnaau— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 27, 2018
تصوير: سالم خميس#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rVq34ZK3XJ