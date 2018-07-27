شاهد.. أطول خسوف للقمر مباشرة على البيان

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

ترقبوا البث المباشر لخسوف القمر الليلة، حيث تشهد الإمارات ظاهرة أطول خسوف كلي للقمر، والذي يعد الخسوف الأطول في القرن الحادي والعشرين..

 

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