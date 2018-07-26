شاهد.. حلاق من دون يدين!

المصدر: البيان الالكتروني

هل يمكن لحلاق أن يكون بلا يدين؟

فقد تداولت مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للارجنتيني غابرييل هريديا الذي ورث من والدته حبّ تصفيف الشعر على الرغم من إعاقته.

ويقول: أنا شارك لأنني ولدت هكذا، فإعاقتي جعلتني لن أضع حدوداً لأهدافي مطلقا، فحين يضع المرء حدودا لما يريد ان يصل إلية، فإنه لا يصل لأية نتيجة، لذا قررت لنفسي أن أكون حلاقا وهذا ما حصل".

وإرادة غابرييل هريديا لم تجعله يتغلب على الصعاب في مهنته فقط، بل التجويد فيها وما فوزه مؤخراً بجائزة أفضل حلاق في الأرجنتين إلا دليل على ذلك، حيث أصبحت قصته مصدراً للإلهام للكثرين.