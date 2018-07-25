إلغاء تسجيل العلامة التجارية لـ "كيت كات"

المصدر: د ب أ

أمرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء مكتب تسجيل العلامات التجارية في الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في تسجيل العلامة التجارية ثلاثية الأبعاد لشيكولاتة "كيت كات" التي تنتجها شركة نستلة السويسرية.

وأيدت المحكمة قراراً صدر العام 2016 بإلغاء التسجيل الأوروبي للعلامة التجارية التي تتكون من "4 أصابع"، حيث أشارت المحكمة إلى أن الشركة السويسرية لم تتمكن من إثبات أن العلامة تحتوي على "خصائص مميزة" في كل الدول المعنية بالقضية.

كانت "نستلة" قد قدمت طلب تسجيل علامة "كيت كات" التجارية في الاتحاد الأوروبي العام 2002، حيث كان الاتحاد يضم 15 دولة فقط، ولم تكن لوكسمبورج عضوا في الاتحاد في ذلك الوقت.

وبعد موافقة مكتب الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي على تسجيل العلامة التجارية العام 2006، تحركت شركة الحلويات البريطانية "كادبوري شويبس" التي تعمل حاليا باسم "مونداليز" لإلغاء قرار التسجيل العام 2007.

ورفض مكتب الملكية الفكرية دعوى "مونداليز"، لكن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تدخلت في النزاع، وأصدرت حكما بأن مكتب الملكية الفكرية لم يتمكن من إثبات "السمة المميزة" لشكل قالب شيكولاتة "كيت كات" في جميع الدول المعنية وعددها 14 دولة.

ورفضت محكمة العدل الأوروبية اليوم استئناف "نستلة" ومكتب الملكية الفكرية الأوروبية على قرار المحكمة العامة، مشيرة إلى أن الدليل الذي تم تقديمه لم يكن كافيا لإثبات وجودة "السمة المميزة" للعلامة المسجلة.