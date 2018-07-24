ما حقيقة الحمار الوحشي في الحديقة الدولية بمصر؟

المصدر: البيان الالكتروني

أثارت صورة لحمار وحشي في الحديقة الدولية بمدينة نصر في مصر، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد النشطاء أنه ليس حماراً وحشياً حقيقياً.

وانتشرت على مواقع التواصل في مصر صورة لشخص بجوار حمار وحشي بالحديقة ، فيما أكد المغردون أنه من النوع "البلدي"، وتم طلاؤه بخطوط سوداء ليصبح وحشياً.

وبحسب "العربية نت" فان مصور اللقطة محمود سرحان، طالب بالثانوية العامة من محافظة بورسعيد، كشف عن أنه كان يزور الحديقة منذ يومين، وفور رؤيته للحمار تأكد أنه ليس وحشياً، مضيفاً أن أذن الحمار ورأسه وذيله وطريقة الخطوط السوداء المرسومة على جسده تؤكد أنه ليس وحشياً بل بلدي.

وقال إنه نشر الصور على صفحته في "فيسبوك"، وفوجئ بتفاعل الجميع معها، فيما تدخل المغردون وبينهم أطباء بيطريون، وأكدوا أن الحمار ليس وحشياً، وأن موجة الحر تسببت في إزالة بعض الدهانات والطلاء المرسوم على جسده.

من جانبه، رد اللواء محمد سلطان، مدير مشروع الحدائق المتخصصة، وأكد أن الحديقة لم تخدع زوارها، وأن الحمار وحشي بالفعل وليس بلديا.

