كلب يجبر طائرة ركاب على الهبوط

المصدر: د ب أ

تسبب كلب في هبوط طائرة ركاب في روسيا اضطراريا من ارتفاع بلغ نحو 4000 متر.

ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية عن موظف بمطار شيريمتييفو بالعاصمة موسكو، قوله اليوم الاثنين إن الكلب كان موجودا في قفصه داخل الجزء المخصص للأمتعة بالطائرة.

وأوضح الموظف أن الكلب خرج من قفصه أثناء بدء الطائرة طراز بوينج 737 هبوطها على ارتفاع نحو 4000 متر، وعندما خرج لمس زر فتح النافذة الموجودة في أرضية صندوق شحن الأمتعة، فانفرجت النافذة بضعة سنتيمترات وعندئذ انطلقت صافرة الإنذار داخل الطائرة.

وتابع الموظف أن الضغط داخل الطائرة التي كانت منطلقة من مدينة سان بطرسبورج، انخفض بشكل طفيف الأمر الذي اضطر قائد الطائرة إلى الشروع في هبوط اضطراري.

واختتم الموظف تصريحاته بالقول إن الحادثة لم تسفر عن وقوع إصابات كما أن حالة الكلب جيدة.