كشف سبب وفاة الفنانة مي سكاف

المصدر: وكالات

كشفت مصادر مقربة من الفنانة السورية، مي سكاف، أن المعلومات الأولية تشير إلى وفاتها جرّاء نوبة قلبية، في مقر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت الفنانة مي قد توفيت ليلة الأحد/الإثنين.

ومي سكاف من مواليد دمشق 1969، درست الأدب الفرنسي في جامعة دمشق، وبدأت مشوارها الفني عام 1991.

وشاركت سكاف في العديد من الأعمال الفنية، قبل أن تغادر سوريا بعد الثورة، التي شاركت بها بقوة وعرفت بمواقفها المعارضة للنظام، وخرجت في مظاهرات سلمية، وتم اعتقالها سابقًا من قبل السلطات السورية.

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