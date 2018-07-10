معاقبة رجل تزوج طفلة عمرها 11 عاماً

المصدر: د ب ا

قال مدع عام في كوالا لامبور اليوم الثلاثاء إنه تم توقيع عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر ودفع غرامة قدرها 1800 رينجت (450 دولاراً)، بحق إمام إحدى القرى الماليزية تزوج من طفلة تايلاندية تبلغ من العمر 11 عاماً.

وأكد المدعي ويدعى زيني سليمان وهو من محكمة الشريعة بولاية كيلانتان الكائنة بشمال شرقي ماليزيا الاتهامات، وقال إنه تم فسخ عقد الزواج.

وأضاف زيني للوكالة إن الإمام ويدعى تشي عبد الكريم ويبلغ من العمر 41 عاماً، خالف قوانين الأسرة الإسلامية، وهذا هو "السبب في أن العقوبة التي وقعت بحقه مناسبة".

ويبدو أن الرجل الذي يعمل بتجارة الإطارات المستعملة، ويتردد أن لديه ستة أبناء من زوجتيه الأولى والثانية، قد تزوج الطفلة في تايلاند من دون موافقة زوجتيه.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن والدي الطفلة وافقا على الزواج، وحضرا مراسم الزواج بمسجد بتايلاند.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة ستار نيوز أن السلطات تجري تحقيقاً حول ما إذا كان الفقر هو الذي دفع الأبوين للموافقة على الزواج.

يذكر أن البنات المسلمات في ماليزيا أقل من 16 عاماً يمكنهن الزواج بشرط موافقة آبائهن ومحكمة الشريعة. ويطالب النشطاء بحظر زواج الأطفال في ماليزيا.

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