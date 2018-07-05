بالفيديو.. شرطة نيويورك تخلي ساحة تمثال الحرية من السياح بسبب امرأة

المصدر: رويترز

أنزلت الشرطة امرأة من على قاعدة تمثال الحرية الحجرية أمس الأربعاء بعد أزمة استمرت ثلاث ساعات وفرضت إخلاء المعلم الشهير في نيويورك من آلاف السائحين في يوم الاستقلال.

ولم تستطع السلطات تأكيد ما إذا كانت المرأة ضمن مجموعة من المحتجين حملوا في وقت سابق لافتة تدعو إلى إلغاء إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية على قاعدة التمثال احتجاجا على سياسات الهجرة.

وتحولت معاملة إدارة الهجرة لأسر عبرت إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية إلى مصدر خلاف في الآونة الأخيرة.

بالفيديو.. شرطة نيويورك تخلي ساحة تمثال الحرية من السياح بسبب امرأةhttps://t.co/NshQNG1Grz#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/MwCLHZNV4P — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 5, 2018

وأظهرت لقطات تلفزيونية ضابطين يقتربان من المرأة ببطء ويمسكان بها بينما تشبثت بأحد جوانب التمثال الذي يتجاوز طوله 91 كيلومترا قرب قدمه اليمنى. وقبل ذلك بدقائق خلعت المرأة حذاءها الرياضي وحاولت تسلق ملابس التمثال لكنها فشلت.

وقال السارجنت ديفيد سوما المتحدث باسم جهاز المتنزهات الوطنية لرويترز عقب انتهاء الأزمة "احتجزناها وديا وسلميا ودون أن تلحق بها أو بضباطنا إصابات. نحمد الله انتهى كل شيء الآن".

وأجبر الحادث جهاز المتنزهات على إخلاء الجزيرة التي يقع فيها التمثال في يوم يزور فيه آلاف السائحين المعلم التاريخي.

وقال سوما إنه تم إلقاء القبض على سبعة محتجين في الجزيرة يوم الأربعاء لكنه لم يستطع تأكيد ما إذا كانت المرأة التي تسلقت التمثال محتجة.

ونظمت جماعة تسمى (رايز أند ريزيست) احتجاجا عند التمثال وحمل محتجون لافتة تدعو لإلغاء إدارة الهجرة على قاعدته.

ونشرت الجماعة فيما بعد بيانا على موقع تويتر قالت فيه إن المرأة التي تسلقت قاعدة التمثال ليست من المشاركين في الاحتجاجات. ولم يذكر البيان ما إذا كانت عضوا في الجماعة. ولم يرد ممثلون للجماعة بعد على رسالة بالبريد الإلكتروني من رويترز لطلب التعليق. وإدارة الهجرة والجمارك في القلب من سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تنطوي على فصل أفراد أسر المهاجرين عن بعضهم البعض على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.