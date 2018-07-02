نصائح ذهبية من عارضة أزياء تسعينية

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت البريطانية دافني سيلفي أكبر عارضة أزياء سنا في العالم، والتي احتفلت الأحد بعيد ميلادها التسعين، أنها تتبع بعض العادات الصحية للحفاظ على رشاقتها وقوة جسدها، وبرفضها اعتزال المهنة.

ونقل موقع سكاي نيوز عربية عن سيلفي قولها إنها لاتزال تمارس حتى الآن بعض تمارين اليوغا وحركات شد الأطراف والجسم، مشيرة إلى أنها لم تدخن السجائر طوال حياتها، ولم تفكر على الإطلاق في اللجوء إلى حقن البوتوكس.

وأضافت متسائلة: "لما تضع سما على وجهك؟، جربت كثيرا من الكريمات الجيدة لكنها لم تشكل فارقا"، مشيرة إلى أن سر الجمال: "تناول طعاما جيدا وابتسم".

ونوهت إلى أنها تأكل في وجبة الصباح نصف ثمرة أفوكادو وسبانخ ولوزا وعنبا ونصف تفاحة ونصف موزة، وتتفادى نهائيا الأطعمة المصنعة والمحفوظة.

وتابعت: "أعلم أن الجسم مع تقدم العمر لا يكون كما كان سابقا، لكنني أتحدى نفسي. وأولادي يعتقدون أن استمرار مشاركتي في عروض الأزياء أمر مضحك، لكني لا أفكر في التقاعد".

وتتمتع سيلفي بصحة جيدة باستثناء إصابتها بالتهاب الأوعية في قدمها، وهو ما منعها من ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي.

وأنجبت سيلفي 3 أبناء هم في الخمسينات والستينات من عمرهم، كما أن لديها أحفادا في العشرينات من العمر.