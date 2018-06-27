كويكب ضخم يقترب من الأرض

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار اقتراب كويكب ضخم يبلغ حجمه 3 أضعاف حجم بريطانيا، من الأرض بشكل كبير، مخاوف علماء الفلك من احتمال ارتطامه بالأرض.

واقترب الكويكب على نحو بات مرئيا بالعين المجردة في السماء لسكان الأرض بالمناطق المأهولة في القطبين الشمالي والجنوبي، وفقاً لسكاي نيوز.

وطمأنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" العلماء المتخوفين من اقتراب الكويكب الذي أطلق عليه اسم "فيستا 4"، قائلة بأنه لن يشكل خطرا على الأرض، وبأنه لن يرتطم بكوكبنا.

وأضافت الوكالة أن "فيستا 4" سيظل مرئيا في السماء من الأرض حتى يوم 16 يوليو.

وتبلغ مساحة الكويكب 800 ألف كيلومتر مربع، وهو أكبر بخمسين مرة من النيزك الذي سقط على الأرض، وتسبب في إبادة الديناصورات قبل ملايين السنين وفق ما تقول دراسات وأبحاث.

ويعد "فيستا 4" ثاني أكبر هيكل من الأحجار يدور في "حزام الكويكبات" حول الشمس، بعد "سيريس" الأكبر حجما بحسب علماء الفلك.