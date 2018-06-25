بالصور.. طائرة ألفيس بريسلي للبيع على دوبيزل بسعر مغرٍ

المصدر: البيان الإلكتروني

عرض موقع دوبيزل، منصة الإعلانات المبوّبة في الإمارات، طائرة "جيت ستار 1329" التي صنعتها "لوكهيد مارتن" عام 1962 الخاصة بألفيس بريسلي للبيع مقابل 375,000 درهم إضافة إلى صورة مُوقّعة مقابل 12,500 درهم

وقُبيل الذكرى الـ41 لوفاة مغني الروك العالمي ألفيس بريسلي الموافق يوم 16 أغسطس، أعلنت دوبيزل، أنّ الطائرة الخاصة التي كان يملكها المغني الأميركي الراحل معروضة للبيع.

تتميّز هذه الطائرة بمقاعد مُخملية حمراء، وتصاميم مطلية بالذهب، وسجادة حمراء فخمة.

وامتلك ألفيس هذه الطائرة لأكثر من 35 عامًا، وأصبحت معلم جذب سياحي حيث تتواجد حالياً على مدرج في روزويل، نيو مكسيكو في الولايات المتحدة الأميركية.

والطائرة هي إحدى الطائرات الثلاث التي يملكها ألفيس بريسلي، وهي الآن معروضة للبيع على دوبيزل مقابل 375,000 درهم إماراتي.

بالإضافة إلى ذلك، عرض أحد مستخدمي دوبيزل صورة نادرة مُوقّعة من ألفيس مع شهادة الأصالة مقابل 12,500 درهم إماراتي.

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