طائرة ألفيس بريسلي تطرح في مزاد

المصدر: إعداد- سيد صالح

أكدت صحيفة «يو إس إيه توداي» الأميركية، نقلاً عن موقع «ذي ايرون بلانيت» الشبكي، المعني بالمزادات، أن الطائرة «إل- 1329» من طراز «لوكهيد جيت ستار»، والتي كانت مملوكة يوماً لنجم الغناء الأميركي الراحل، وأسطورة موسيقى الروك «ألفيس بريسلي»، ستطرح للبيع في المزاد قريباً.

وذكرت الصحيفة أن الطائرة التي يعود تاريخ إنتاجها إلى عام 1962، تقبع حالياً في ساحة لتخزين الطائرات القديمة بمدينة «روزويل» بولاية «نيومكسيكو» الأميركية، منذ ما يزيد على 35 عاماً.

ونشرت الصحيفة صوراً للطائرة من الخارج والداخل، وأفادت بأنها تحتاج إلى بعض العمل لترميمها، ذلك أنها تُرِكَت مهملة من دون عناية منذ وفاة «بريسلي» في عام 1977.

وذكرت «يو إس إيه توداي»، أن «بريسلي» قد أضفى بعض لمساته الخاصة على الطائرة، ومنها الخزانات الخشبية المصنوعة خصيصاً حسب طلبه، المقاعد المكسوة بالمخمل الأحمر، الأواني المذهبة، والسجاد الأحمر.

وأضافت الصحيفة، إن هذه الطائرة، هي واحدة من ثلاث طائرات خاصة كانت مملوكة لنجم الروك الراحل.