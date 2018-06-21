بالفيديو.. عبدالله الرويشد يطمئن محبيه بعد دخوله المستشفى

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد أن تقرر رسمياً غياب عبدالله الرويشد عن حفلة "الدمام"، مساء الأربعاء، والتي كان من المفترض أن يشارك فيها بصحبة نجم الأغنية ماجد المهندس، بسبب ظرف صحي طارئ تعرض له، ظهر الفنان الكويتي في مقطع فيديو قصير من داخل المستشفى ليطمئن محبيه.

ووفقاً لموقع "العربية نت"، بدا الرويشد مستلقياً على سرير المستشفى متعباً، إلا أنه شكر كل من اطمأن عليه، قائلاً: "إن شاء الله ما في إلا العافية، والحمد لله على كل حال، مشكورين على السؤال".

ونشرت شركة "روتانا" على حسابها الرسمي على تويتر الفيديو المذكور، وقد ظهر رئيس الشركة سالم الهندي إلى جانب الرويشد.

وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أصدرت بياناً، الأربعاء، عزت فيه غياب الرويشد لأسباب قاهرة صحية وبأمر الأطباء.

وقد جاء في البيان ما يلي: "تتعذر مشاركة سفير الأغنية عبدالله الرويشد في الحفل الذي سيقام الليلة 20 يونيو في مدينة الدمام ضمن حفلات العيد في السعودية، فقد أجرى الرويشد بروفات مكثفة لحفله على إثرها تعرض لإرهاق شديد ما ألزم نقله إلى المستشفى".