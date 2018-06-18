«البيان» تعلن أسماء الدفعة الأخيرة من الفائزين بمسابقة رمضان زايد الخير

المصدر: البيان الإلكتروني

حصدت المسابقة اليومية التي أطلقتها صحيفة «البيان» عبر صفحات ملحق «زايد الخير» خلال شهر رمضان الكريم، تفاعلا كبيرا من الجمهور على مختلف القنوات الاجتماعية.

ويسرنا اليوم الإعلان عن الدفعة الأخيرة من الفائزين بالمسابقة.

أحمد إسماعيل عيسى

حنان عبد الله موسى

أحمد حمد الشامسي

عائشة عبد الله أحمد

شمسة السويدي

وتمت المسابقة برعاية «اتصالات»، وقدمت جوائز يومية عبارة عن 5000 درهم لكل فائز.

إقرأ أيضا:

«البيان» تعلن أسماء 10 فائزين في مسابقة رمضان زايد الخير

«البيان» تعلن أسماء الدفعة الثانية من الفائزين في مسابقة رمضان زايد الخير

«البيان» تعلن أسماء الدفعة الثالثة من الفائزين في مسابقة رمضان زايد الخير

«البيان » تطرح مسابقة يومية عبر «زايد الخير»