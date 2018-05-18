أكبر لؤلؤة طبيعية في العالم تعرض في المزاد

تعرض للبيع في مزاد في هولندا في نهاية مايو الجاري أكبر لؤلؤة طبيعية في العالم وجدت في مياه عذبة وكانت ملكاً لفترة من الفترات لامبراطورة روسيا كاترينا الثانية.

واللؤلؤة هذه معروفة باسم "سليبينغ لايين بيرل" (لؤلؤة الأسد النائم) بسبب شكلها.

ويبلغ طولها سبعة سنتمترات تقريبا ووزنها حوالى 120 غراما وقد تشكلت على الأرجح خلال النصف الاول من القرن الثامن عشر في المياه الصينية في نهر اللؤلؤ عند مصب بحر الصين الجنوبي على ما يظن.

وتفيد دار "فيندوهويز" للمزادات أنها واحدة من أكبر ثلاثة لآلئ طبيعية معروفة في العالم.

ويقدر سعرها بين 340 الف يورو و540 الفا (بين 400 و637 الف دولار).

ونقلت اللؤلؤة قرابة العام 1765 إلى باتافيا اي جاكرتا عاصمة اندونيسيا اليوم، من قبل تاجر هولندي.

وبعد 13 عاما على ذلك بيعت في مزاد في امستردام واشترتها امبراطورة روسيا كاترينا الثانية على ما أوضحت دار المزادات في بيان.

واحتفظت كاترينا الثانية بهذه اللؤلؤة في قصر ارميتاج في سان بطرسبرغ حتى العام 1796، وخلال المرحلة المضطربة التي تلت وفاة كاترينا الثانية، اختفت اللؤلؤة وعثر عليها لاحقا في بولندا.

واشترى مصمم مجوهرات هولندي اللؤلؤة العام 1865 وبقيت ضمن عائلته على مدى اجيال، وقد اشترتها العام 1979 "شركة اللؤلؤ في امستردام" لغرض البحث التاريخي.

وتعرض هذه الشركة اللؤلؤة للبيع في لاهاي في 31 مايو الجاري.